Mamma muore nel sonno | il gesto straziante della figlia di 4 anni accanto a lei

(Di lunedì 7 novembre 2022) Choc nella notte. La dolorosa vicenda è accaduta a Vigevano, quando una bimba di appena 4ha vegliato per l’intera notte la madre morta, credendo fosse solo addormentata: “Fate piano, sta dormendo”, ha poi detto ai familiari il pomeriggio seguente. Bimba di 4veglia sulla madre morta. A diffondere la notizia La Provincia Pavese. Una donna di 40di origine albanese è morta nella notte presumibilmente in seguito a un malore, ma lapiccola credeva che stesse solo dormendo. Non riuscendo a contattarla telefonicamente, la sorelladonna si è recata a casa il pomeriggio seguente e ad aprire la porta c’era proprio la bimba, che ha chiesto di “fare silenzio perché ladorme”. Leggi anche: “Una maledetta zanzara”. Martina, morta a 27...

