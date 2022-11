Malagò si scusa con le Farfalle per gli abusi psicologici sul peso | “Ma un certo grado di rigore è inevitabile”

Leggi su tpi

(Di lunedì 7 novembre 2022) “Come presidente del Comitato olimpico e punto di riferimento dello sport italiano sento l’obbligo di chiederea tutte le atlete ed ex atlete che hanno sofferto a causa di comportamenti inappropriati”: Giovannitorna sulla vicenda deglidenunciati da diverse atlete ed ex atlete della ginnastica ritmica a Repubblica, annunciando che “chi ha sbagliato, se qualcuno ha sbagliato, pagherà”. Tutto era cominciato con le parole di Nina Corradini, Anna Basta e Giulia Galtarossa, campionesse azzurre che avevano portato alla luce un mondo di vessazioni inerenti principalmente la forma fisica delle atlete che avveniva nel centro di Desio. “Avevo paura della mia insegnante e nonostante questo per un periodo ho vissuto a casa sua. Il cibo che mangiavo lo razionava lei: una volta mise il lucchetto alle ...