Macchina da cambiare? Ecco i nuovi ecoincentivi | affrettati!

(Di lunedì 7 novembre 2022) Una data e ora da ricordare, a partire dalle 10.00 del 2 novembre 2022 sulla piattaforma Ecobonus. Si avviano le prenotazioni per iincentivi all’acquisto di auto non inquinanti. Il tutto fino a 60 g/km CO2. Questo è quanto stato stabilito dal DPCM proposto dal Governo su richiesta proprio del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. Si tratta di una importante novità che riguarda i cittadini con ISEE inferiore a 30 mila euro.daeco incentivi,(pixabay.com)Il tutto riguarda l’acquisto di veicoli di categoria M1, oppure elettriche e ibride plug-in, le quali potranno beneficiare durante l’anno 2022 di un incremento del 50% dei contributi. Questi fino a oggi erano previsti sulla base delle risorse già ...

Tra loro c'è un ragazzo alto e sottile che digita forsennatamente su unada scrivere. ... a una festa, quando ho visto i suoi occhicolore. L'avevo seguita lì, nella sua minuscola ...... a riavviare ladella transizione energetica globale e dell'adattamento climatico ferma ai ... stima l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari Ocha, con l'avvertimento a...Solo terapie a Castel Volturno ieri per la forte lombalgia, conseguenza del colpo alla schiena preso in un contrasto con Alexander Arnold nel match di Champions League a Anfield contro il Liverpool,..Khvicha Kvaratskhelia è ancora scosso dopo la rapina all'auto. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega che il georgiano ha anche deciso di cambiare casa, dopo il furto dell’auto, e intant ...