Lutto nel giornalismo italiano | addio a un volto impegnato | la sua battaglia contro la malattia

(Di lunedì 7 novembre 2022) Brutta notizia arrivata nelle ultime ore: Giulio Maria Corbelli è morto. La sua vita era stata contraddistinta da unaquando aveva solo 31 anni. Gli era stata riscontrata l’Hiv, ma non aveva mai mollato e aveva affrontato tutto a testa alta. Purtroppo ora è deceduto all’età di 56 anni, dopo una carriera professionale caratterizzata da grandi soddisfazioni. Originario della Puglia e in particolare del Salento, essendo nato a Gallipoli, fino al 1984 aveva deciso di risiedere nella città di Lecce, come ha ricordato il sito de La Repubblica. Giulio Maria Corbelli è morto, lasciando un dolore enorme in tutti coloro che lo avevano conosciuto. Una volta lasciata la città di Lecce, era partito alla volta della Toscana e aveva iniziato a frequentare l’università e in particolare la facoltà di Ingegneria a Pisa. In seguito, la sua passione per il teatro si era ...