Globalist.it

E' stata la minaccia di Kiev di riattivare il suo programma nucleare a indurre Mosca a lanciare quella che definisce 'l'operazione militare speciale' in Ucraina . Lo ha scritto il vice presidente ...Si chiama Diavel Mu l'opera di GPDESIGN , l'atelier torinese di riferimento per chi desidera trasformare la propria ... Un ulteriore tocco di puratecnica si ritrova nel sistema che ... L’ultima follia di Medvedev: “La Russia ha attaccato per una minaccia nucleare di Kiev” "Qui va bene - aggiunge - se si parla di “quarta mafia”, ma è vietato discutere di progresso tecnologico, di infrastrutture, di incentivi per industria, agricoltura e turismo. Siamo una terra a vocazi ...Il disprezzo delle regole e l’assenteismo. Un crescendo contro i tanti che fanno il loro dovere: c’è chi ha difeso un ragazzo dai bulli e chi ha fatto arrestare un molestatore ...