L' Ucraina vuole portare la guerra in Russia | Come colpiremo i missili iraniani

(Di lunedì 7 novembre 2022) Colpire inemici, ossia, direttamente da dove partono: sul suolo russo. L'aviazioneha comunicato che i sistemi di difesa aerea occidentali appena arrivati ??aiuteranno ad affrontare la nuova minaccia deibalistici acquistati dalla. Secondo Yuriy Ihnat, portavoce dell'Aeronautica, Kiev potrebbe prendere di mira inei loro siti di lancio, quindi in territorio russo. Secondo l'aviazione militare di Kiev i"devono in qualche modo essere distrutti, probabilmente da dove vengono lanciati. Perché non abbiamo mezzi efficaci per combattere ibalistici, a eccezione della loro distruzione nella fase di lancio", ha detto Ihnat, aggiungendo che ...

...negli anni è diventato uno dei principali referenti per gli affari nei quali il regime non si... come la fondazione della Wagner , un gruppo paramilitare oggi impiegato incon risultati ...... sostegno all'e condanna della Russia, Nato, "autonomia geostrategica" europea, conti ... La Commissionecorrere ai ripari: proporrà un regolamento Ue in sostituzione della direttiva in ...Colpire i missili nemici, ossia iraniani, direttamente da dove partono: sul suolo russo. L'aviazione ucraina ha comunicato che i sistemi di ...«La ritirata russa da Kherson potrebbe essere una trappola». Per il generale Franco Angioni, già comandante delle truppe terrestri Nato nel Sud Europa, il pericolo di ...