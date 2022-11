Luca Salatino al Grande Fratello Vip | età | lavoro | Uomini e Donne | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 7 novembre 2022) Dopo la pausa estiva, si è riaperta la porta della casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di quella delVip, che è pronta ad accogliere tantissimi ‘vipponi’, che si racconteranno a cuore aperto. Tra di loro anche lo chef ed ex tronista di, che nel programma di Maria De Filippi, sotto i riflettori ha trovato l’amore e ora è felice al fianco di Soraia. Il percorso adiè entrato nello studio di, inizialmente come corteggiatore: ha partecipato, infatti, al programma di Maria De Filippi per conoscere meglio Roberta, la tronista che poi a lui ha preferito Samuele. ...