Lorenzo Musetti è l’uomo del momento del tennis italiano | in Coppa Davis dev’essere il punto di riferimento

(Di lunedì 7 novembre 2022) Si è concluso ai quarti di finale il torneo dia Parigi-Bercy, ultimo Masters 1000 della stagione. Il 20enne carrarino ha ceduto nettamente contro Novak Djokovic per 6-0 6-3 al termine di una partita mai davvero in discussione. Per il toscano era l’ultimo torneo in programma in questo 2022 (escludendo laa fine mese). Quella contro Nole è stata un’altra lezione dura quanto preziosa per. Uno di quei momenti da mettere da parte per il futuro. L’ennesimo passaggio inevitabile per affinare ulteriormente il talento e la tenuta mentale. Perché è proprio quest’ultimo aspetto ad essere mancato all’azzurro. In particolare nel primo set. Il 6-0 a favore di Djokovic si spiega con le aspettative che si erano riversate sul carrarino, soprattutto dopo la splendida vittoria contro ...

Stabile tra gli altri italiani che resta stabile al 23 posto in classifica. Cosa succede in Top 100 e tra gli italiani Best Ranking anche per il giapponese Nishioka che continua il ... Arnaldi si aggiunge così a e Francesco Passaro. In particolare, giocherà proprio nel raggruppamento in cui è presente quest'ultimo, quello Verde (insieme all'americano Brandon ... Lorenzo Musetti è l'uomo del momento del tennis italiano: in Coppa Davis dev'essere il punto di… Andrà a Torino come prima riserva. Tocca a Lorenzo Musetti incantare il pubblico dell'Allianz Cloud: in campo domani pomeriggio ...