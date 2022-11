L' ombra russa sulle elezioni Usa | Prigozhin | Abbiamo interferito nel voto e lo faremo ancora

(Di lunedì 7 novembre 2022) La Russia torna a sfidare, questa volta apertamente, la democrazia americana per influenzare ledi Midterm, sperando di trasformare Joe Biden in un’anatra zoppa e di frenare gli aiuti americani...

La Russia torna a sfidare, questa volta apertamente, la democrazia americana per influenzare le elezioni di Midterm, sperando di trasformare Joe Biden in un'anatra zoppa e di frenare gli aiuti americani all'Ucraina. Sullo sfondo, il crescente scontro Usa - Cina su chip e tecnologie di punta palesa l'inizio del decoupling. Russia, ombra sui Midterm Usa dopo le dichiarazioni che ha fatto il magnate russo Prigozhin sui social. Manipolazioni in atto.