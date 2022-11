Lombardia | Attilio Fontana candidato del centrodestra - Pd | avanza l' ipotesi Cottarelli

(Di lunedì 7 novembre 2022)e Moratti 'ufficiali' - Si iniziano a delineare, dunque, gli sfidanti per la corsa al Pirellone. L'annuncio deldi puntare sull'attuale presidentearriva dopo la ...

Il Sole 24 ORE

L'annuncio del centrodestra di puntare sull'attuale presidenteFontana arriva dopo la ... Leggi Anche Regionali, Letizia Moratti si candida con Azione e Italia Viva Il Pd tra primarie ......Moratti perché pare che nell'ampia rosa di contatti che l'ex vicepresidente di Regione... Contro Letizia Moratti eFontana. Una opzione, quella di Pisapia, che metterebbe d'accordo ... Fontana: «La Lombardia sarà una grande smartland iperconnessa» A dirlo è la coordinatrice di Forza Italia in Lombardia, Licia Ronzulli, a margine della conferenza di Attilio Fontana e Guido Bertolaso. "C'è abbastanza rammarico, Moratti nel centrodestra ha avuto ...(Teleborsa) - Riunire oltre 100 sigle associative nazionali e regionali per riflettere insieme sul tema della partecipazione ai tavoli istituzionali rilevanti per la definizione delle ...