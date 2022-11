Lo start di Meloni premier fa soffrire la sinistra E’ veloce | autorevole e mantiene gli impegni

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ora la chiamano “Ducetta” e “Draghetta”. Sono definizioni abrasive da ufficiale della grascia, più che da direttore di grande quotidiano “indipendente”. Si apostrofa così la prima donna? Che fondo è ? Che analisi ? E il “femminismo” che fa ? Si auto-silenzia ? E vabbè: che Massimo Giannini non fosse elegante di modi e scrittura è noto; ma che scendesse nelle bassure lessicali, non avrei creduto onestamente. Che devo fare ? Giannini “gaffeur” zelota anti-GiorgiaAggiungo gli sciatti appellativi alle sue celeberrime “gaffes”; con un sorrisetto, se permettete: Caligola confuso con Catilina per il “cavallo senatore”; Smirne, terza città turca, secondo lui “piccola città marinara” della Grecia, eccetera. Lasciamo stare, capita. Così crasse, é difficile; ma é passato tempo. Allora era “vice” a Repubblica. Ora sarà cresciuto, no ? Magari fa lo zelota, perché vuole ...