Liverpool in vendita | il Fenway Sports Group cerca acquirenti

- Ilè in, lo annuncia il sito "The Athletic" e la notizia rimbalza immediatamente anche sui tabloid inglesi. Fenway Sports Group Holdings (FSG), proprietario dei Reds dal 2010, quando ...Commenta per primo Ilè in. E' il collega di The Athletic David Ornstein a rivelare che Fenway Sports Group - di cui cui il fondo proprietario del Milan RedBird detiene l'11% - ha affidato ai noti ...PREMIER LEAGUE - Il Fenway Sports Group (FSG), che possiede anche i Boston Red Sox aveva comprato il club inglese nel 2010. Ora ha chiesto a Goldman Sachs e Mor ...Secondo quanto riporta The Athletic, i proprietari del Liverpool, Fenway Sports Group, di cui anche il fondo RedBird proprietario del Milan detiene una quota, avrebbe rilasciato alla testata ...