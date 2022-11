LIVE Sorteggio Europa League e Conference League in DIRETTA | pericoli United e Barcellona per Juventus e Roma!

(Di lunedì 7 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allatestuale dei sorteggi di, Roma, Lazio e Fiorentina attendono di sapere il proprio futuro. Sono 16 i team che prenderanno parte al: le otto seconde classificate della fase a gironi disaranno teste di serie; le otto terze classificate della fase a gironi di Championsnon saranno teste di serie. Nessun team può sfidare un’altra squadra della stessa federazione nazionale. Le teste di serie giocheranno in casa le partite di ritorno. Testa di serie...

Evento :ottavi Champions League Data : 07/11/2022 Ore : 12.00 Dove vederlo : Prime Video, Sky Sport 24, Canale 20, sito dell'Uefa.Ilpotrà essere seguito in diretta su Sky, Dazn ma anche in streaming sul sito della Uefa (e sui canali social in). SEGUI LA DIRETTA IL REGOLAMENTOSorteggio playoff Europa League 2022-2023 streaming e diretta tv: dove vederlo live oggi, lunedì 7 novembre 2022, alle ore 13. Le info ...Sorteggio ottavi Champions League 2022-2023 streaming e diretta tv: dove vederlo live oggi, lunedì 7 novembre 2022, alle ore 12 ...