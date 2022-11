LIVE Sorteggio Europa League e Conference League in DIRETTA | la Juventus pesca il Nantes | Salisburgo contro la Roma

(Di lunedì 7 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.22 Buonanche inper le italiane, lava in Franciaildi Ludovic Blas, mentre lailgià sconfitto dal Milan in Champions. Da segnalare il big match Barcellona-Manchester United. OTTAVO MATCH:SETTIMO MATCH: SIVIGLIA-PSV SESTO MATCH: BAYER LEVERKUSEN-AS MONACO QUINTO MATCH: AJAX-UNION BERLIN QUARTO MATCH: SHAKHTAR DONETSK-RENNAS TERZO MATCH: SPORTING CP-MIDTJYLLAND SECONDO MATCH:. PRIMO MATCH: BARCELLONA-MANCHESTER UNITED 13.12 Inizia ...

12.30abbastanza benevolo per le italiane, soprattutto per il Napoli che in Germania contro la vincente della scorsa Europa League l'Eintracht e l'Inter in Portogallo contro il Porto. Antonio ...Sorteggi Sedicesimi Europa League: Juve e Roma scoprono le loro avversarie nel prossimo turno della competizione Oggi a partire dalle 13, a Nyon, andrà in scena ildei sedicesimi di Europa League 2022/23. Juve e Roma ...Sorteggio playoff Europa League 2022-2023 streaming e diretta tv: dove vederlo live oggi, lunedì 7 novembre 2022, alle ore 13. Le info ...13.02 - E' iniziata la cerimonia dei sorteggi di Europa League e da Nyon hanno iniziato a mostrare tutte le squadre che parteciperanno a questi play-off ricchi di squadre con un ...