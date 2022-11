LIVE Liga | il Real Madrid col Rayo Vallecano per riprendersi il primo posto

... alle ore 21:00, andrà in scena il match Rayo Vallecano - Real Madrid , partita valida per la 13a giornata de La2022/2023. Da una parte del campo troviamo i biancorossi che occupano la nona ...Nel resto d'Europa spicca nellala trasferta del Real Madrid con il Real Vallecano mentre inPortugal si gioca Chaves - Santa Clara. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale ...La sfida della tredicesima giornata de LaLiga tra Rayo Vallecano e Real Madrid: segui la Diretta LIVE dell'incontro ...La partita Rayo Vallecano - Real Madrid di lunedì 7 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 13a giornata de La Liga ...