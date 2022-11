LIVE Italia-Cile 1-0 hockey pista | Mondiali 2022 in DIRETTA | immediato vantaggio azzurro!

(Di lunedì 7 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20’45” Zampoli salva l’! Che parata su Fernandez Fernadez che aveva colpito a botta sicura. 21’15” Bel tiro di Cocco: bravo il portiere del. 21’45” Ilprova ora a reagire, ma l’si difende con ordine, lasciando pochi spazi e cercando di ripartire in velocità. 23’30” GOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL!!!! Ambrosio si fa respingere il penalty da Martin Martinez, poi con freddezza lo mette a sedere e lo supera. 23’40” Penalty per l’. 23’50” Che parata del portiereno sul tentativo di Gnata. SI PARTE! Palla al. 21.30 Si caricano gli azzurri con l’urlo “!”. Adesso è quasi tutto pronto. 21.29 Adesso il nostro inno, l’Inno di Mameli, il canto degli ...

