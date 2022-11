LIVE Italia-Argentina 1-2 hockey pista femminile | Mondiali 2022 in DIRETTA | le azzurre sfiorano l’impresa ma subiscono la rimonta delle sudamericane

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.28: Si chiude qui l’incontro. L’inbatte 2-1 l’nella gara di esordio del Mondiale1’00” Ultimo minuto di gara, possesso palla1’45” La respinta di Carretta su Fernandez 2’42” Piccolo infortunio a Tomiozzi 4’00” Ci sta provando la formazione azzurra a pareggiare con qualche ripartenza ma l’continua ad attaccare 6’00” Alza il baricentro l’che prova a mettere in difficoltà l’che ora però ha più spazi 7’30” Percussione da destra di Girardello che costringe il portiere rivale a una difficile respinta 8’50” Conclusione di Fernandez respinta 10’00” Le argentine si mantengono in zona d’attacco 11’00” Time out ...