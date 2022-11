Liga | pari Atletico | Real Sociedad e Valencia si annullano Villarreal ko 1-1 e tre espulsi | che derby a Siviglia!

Tuttosport

..., Serie C, Ligue 2 e2. I pronostici di oggi riguardano complessivamente cinque gare, che ... sono quinti in classifica, amerito con un gruppetto folto di squadre e a otto lunghezze di ...La rete di Sessegnon al 57° scuote gli 'spurs', che prima trovano ilcon Ben Davies al 73°, ... Man City - Fulham 1 + Julian Alvarez (combo o solo marcatore sì) Chelsea - Arsenal gol LA12° ... Liga, Joao Felix salva l'Atletico Madrid con l'Espanyol. Pari tra Betis e Siviglia Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Real Betis e Siviglia si affrontano in uno dei derby più attesi si Spagna che mette a confronto due squadre in opposti stati di forma ...