Licia Ronzulli annuncia | ' Attilio Fontana è il candidato del centrodestra alla Regione'

L'annuncio, che arriva dopo quello di Letizia Moratti che correrà con il Terzo Polo, arriva dalla coordinatrice lombarda di Forza Italia. "Attilio Fontana sarà il candidato del ...Lo ha detto la capogruppo di Forza Italia al Senato,, a margine della conferenza stampa di presentazione del neo assessore lombardo al Welfare, Guido Bertolaso, a Palazzo Lombardia. ... Licia Ronzulli, l’irresistibile ascesa: da infermiera a guardia armata del Cavaliere 'Letizia Moratti grazie al centrodestra ha avuto molti incarichi. Pero' in questo caso un po' di rammarico c'e' soprattutto per la scelta ...Attilio Fontana è il candidato del centrodestra per la Regione Lombardia. Lo ha annunciato Licia Ronzulli, dopo le dimissioni di Letizia Moratti che si è poi candidata nelle file del Terzo Polo.