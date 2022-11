“Li hanno trovati in bagno” GF Vip 7 | scoperta allucinante | le telecamere riprendono tutto

(Di lunedì 7 novembre 2022) Incredibile episodio al GF Vip 7. Neldella casa più spiata d’Italia è stata fatta unapazzesca e inaspettata e ora in tanti si stanno chiedendo come sia stato possibilequesto. Difficile capire se verranno fornite spiegazioni ufficiali da parte di alcuni concorrenti, anche se è altamente probabile che ci sia omertà in questo caso per evitare di innescare polemiche. Ma una delle gieffine ha trovato una cosa molto particolare in quella stanza del programma e l’ha mostrata ad altri suoi tre compagni di avventura, che erano presenti lì. Dunque, al GF Vip 7 tempo di mettere in ordine ilper alcuni vipponi. E subito dopo c’è stato quel ritrovamento insolito, mai accaduto prima d’ora nel reality show. Intanto, le anticipazioni rivelano che ci sarà una “sorpresa molto, molto spiacevole” per ...

Il Salvagente

'L'Humainty1 ha avuto notificato il decreto interministeriale con cui i ministrideciso che la nave deve lasciare il porto una volta completato lo sbarco. Il capitano e l'...nave ci siamo......tifosi locali travisati checominciato a lanciare oggetti verso il pullman della tifoseria ospite ma, con il supporto degli agenti del Commissariato, due di essi sono stati bloccati e... Lo stabilimento Fileni di Ancona doveva chiudere a ottobre, trovati 400mila polli dentro Troppo poco per la Roma, il cui problema principale rimane certamente l’attacco (appena 16 gol segnati, come il Bologna e meno della Salernitana): quando trova difese forti o ... il numero di reti che ...Non per questo A Little to the Left risulta meno riuscito, come avremo modo di vedere nel prosieguo della nostra recensione. Ordine, ma con fantasia Non è sempre semplice trovare la soluzione degli ...