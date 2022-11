Letizia Moratti chiede l' appoggio del Pd | In Lombardia uniamo i riformisti contro la destra dei recinti

Il Pd lombardo ha fatto ieri l'Assemblea regionale e ci siamo detti che la proposta di sostenerenon sta né in cielo né in terra.è una donna di centrodestra, lo è stata da sindaco di Milano, lo è stata da vicepresidente della Lombardia, lo è stata ancora prima da ...Intanto il leader di Azione, Carlo Calenda scrive : 'Appoggiare due persone che in Lombardia e nel Lazio hanno fatto bene sulla campagna vaccinale e la sanità come Alessio D'Amato eè ...Moratti tende una mano ai democratici, ma il Pd chiude definitivamente ad un sostegno all'ex vicepresidente della regione e guarda al M5S, che replica: "Andremo da soli". Lo spezzatino nel centrosinst ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 novembre 2022 – “Il PD lombardo ha fatto ieri l’Assemblea Regionale e ci siamo detti che la proposta di sostenere Letizia Moratti non sta né in cielo né in terra. Letizi ...