L’Eintracht nel 94 segnò l’inizio dell’agonia Il Napoli tornò in Europa 14 anni dopo

(Di lunedì 7 novembre 2022) Toh,Francoforte Non è banale il precedente in Coppa Uefa trae Eintracht Francoforte. Quel doppio confrontouno spartiacque nella storia del club. Ilaveva imboccato ormai da treil viale del declino. Ossia da quel marzo 1991 quando Diego Armando Maradona – da solo – fu costretto a scappare da Capodichinola squalifica per doping. Andò via di notte. La storia è nota. Venne trovato positivola partita Bari-. Quello stesso giorno, Luciano Moggi rasle dimissioni. Come avrebbe scritto De André per questioni più serie: Cadesti a terra senza un lamentoE ti accorgesti in un solo momentoChe la tua vita finiva quel giornoE non ci sarebbe stato un ritorno La rotta si era invertita. Già ...