Lega Serie A | ancora fumata nera per l’elezione del nuovo consigliere

(Di lunedì 7 novembre 2022) Niente da fare perdelnon indipendente dellaA in sostituzione di Tommaso Giulini, il patron del Cagliari retrocesso la scorsa stagione. Nella seconda assemblea elettiva, manca l’accordo per riempire la casella rimasta vuota in estate e a Milano è Rebecca Corsi, vicepresidente Empoli, ad avvicinarsi al quorum, fermandosi però a nove voti, con molte schede bianche. Dalla prossima assemblea elettiva basteranno undici voti, cioè la maggioranza assoluta. SportFace.

Lega Serie A, ancora rimandata l'elezione di Rebecca Corsi: prossima assemblea 22 novembre Siparietto tutto da ridere al termine dell'Assemblea di Lega Serie A! Protagonisti della vicenda Adriano Galliani e Beppe Marotta! Che Adriano Galliani sia sempre un gran milanista è indubbio e ...Siparietto all'uscita dall'assemblea di Lega Serie A, protagonisti Adriano Galliani e Beppe Marotta. I due dirigenti sono andati via insieme, in auto, da via Rosellini: ...