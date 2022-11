Le ultime parole di Leelah Alcorn | che i genitori volevano maschio | prima del suicidio

Leggi su robadadonne

(Di lunedì 7 novembre 2022) Era nata nel 1997 come Joshua Ryan, ma lei voleva solo essere. Ha sempre voluto esserlo perché in quel corpo, così com’era nata, non ci si ritrovava proprio. Quando però, a soli 14 anni, ha fatto coming out davanti ai, Carla e Doug, si è sentita rifiutata, respinta, sbagliata. Troppo dura, per quella coppia cresciuta nei valori della cristianità della Chiesa di Cristo di Cincinnati, accettare un figlio “diverso”, inammissibile concedere a Joshua il diritto di diventare chi sentiva di essere davvero…. Così, non solo i suoinon hanno accettato di accompagnareal trattamento per il cambio del sesso, a 16 anni, ma l’hanno piuttosto spinta verso una terapia di conversione di matrice cristiana, con l’intento di ricacciare ...