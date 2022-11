Le selezioni le fanno gli scafisti La lezione di Nordio alla sinistra

2022 - 11 - 07 13:30:45 Nordio: "Ladei migranti lagli scafisti" 'La selezione dei migranti non è fatta in base ai loro interessi ma a quelli degli scafisti che li portano. I poveri ...2022 - 11 - 07 13:30:45 Nordio: "Ladei migranti lagli scafisti" 'La selezione dei migranti non è fatta in base ai loro interessi ma a quelli degli scafisti che li portano. I poveri ...