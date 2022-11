Le reazioni di Milly Carlucci e Lucrezia Lando alla telefonata di Cassini a Selvaggia Lucarelli

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 7 novembre 2022) Si è già chiuso il caso Dariosulla chiamata del comico a? E’ a Oggi è un altro giorno che ne ha parlato i colleghi che partecipano a Balcon le Stelle. Assenti siache Darioma non mancano le interviste ae gli altri fatte subito dopo la puntata di sabato sera, dopo il fattaccio. Ai microfoni di Oggi è un altro giornodice che forse dellane aveva anche parlato conma la ballerina è accanto a lui e fa cenno di no, resta in silenzio, non vuole dire una parola ma è molto delusa, è molto arrabbiata. Lo confermano anche Paolo Barale e Samuel Peron, loro c’era ...