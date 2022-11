Le PMI italiane hanno resistito in pandemia e sono in ripresa grazie alla digitalizzazione

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 7 novembre 2022) In un momento in cui le PMIine vanno sempre più digitalizzandosi, i social contano parecchio per il business delle piccole imprese: questo è quanto emerge da una ricerca Ipsos congiunta con Meta in cuistate fotografate le piccole e medie imprese anche nostrane anche a livello di. Il lavoro ha coinvolto 43 paesi (tra cui figura l’Italia) e ha previsto l’analisi sugli strumenti digitali maggiormente utilizzati, come vengono declinati per scopi commerciali e quale sia il valore percepito dalle PMI. Tra i dati più interessanti emersi da questo studio delle PMIc’è un 22% di imprese che dichiara di aver fatto cambiamenti sostanziali a livello di business dopo lae il 66% attribuisce a Meta e alle sue piattaforme il merito di aver reso ...