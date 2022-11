Le nuove SKINS di Secretlab cambiano faccia alla tua sedia!

(Di lunedì 7 novembre 2022), l’azienda produttrice di arredamento pensato per i gamers, ha appena lanciato leche cambierannonostra sedia da gaming A chi non è mai capitato di stancarsi dell’estetica di un prodotto comprato un po’ di tempo prima? Dopo l’euforia inziale, pian piano (complice il fatto che i nostri gusti mutano) può accadere questo. Cosa succede, però, se quel qualcosa è una sedia da gaming per la quale si è investito molto denaro? Beh, probabilmente la si tiene così com’è. O, almeno, fino a questo momento. Sì, perchéha ufficialmente lanciato le sue” dedicate al modello TITAN Evo 2022 che, tra le altre cose, abbiamo recensito. Lepermetteranno non solo di cambiare ...

