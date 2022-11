Le energie mentali che servono al Paese. Cominciamo dai giovanissimi

Leggi su formiche

(Di lunedì 7 novembre 2022) Hanno avuto troppo poco spazio nel dibattito pubblico i dati, allarmanti, resi noti dall’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma lo scorso settembre, alla vigilia della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio: negli ultimi dieci anni gli accessi per tentato suicidio nella sola struttura romana sono cresciuti esponenzialmente, con un aumento eccezionale del 75% nei due anni della pandemia rispetto al biennio precedente. La media è di un caso al giorno. Numeri confermati in tutto l’Occidente: secondo l’analisi del Centro Controllo Malattie (CDC) statunitense, il suicidio rappresenta la seconda causa di morte nei giovani tra i 15 e i 25 anni. Arrivate a togliersi la vita è la punta dell’iceberg. Sotto la superficie, dilaga un malessere che spaventa, perché mette a repentaglio la salute presente e futura dei nostri ragazzi e, in definitiva, il benessere dell’intera comunità. ...