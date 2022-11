(Di lunedì 7 novembre 2022) Una campagna crossmediale destinata a sensibilizzare i consumatori su temi fondamentali: assolutasull’origine del prodotto e sostenibilità del packaging. Questo l’obiettivo dell’iniziativa che vede protagoniste lediin barattolo d’acciaio, realizzata da Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e recupero degli imballaggi in acciaio, di concerto coned Anfima. Si è deciso di puntare sullo speciale format Rai Pubblicitàdi, al via a partire da questa settimana, raccontando in maniera chiara che ilviene lavorato e confezionato entro le 24 ore dalla raccolta, che la sua origine è sempre indicata ine che l’imballaggio in acciaio è una vera e propria “cassaforte della natura” ...

Il Denaro

... l'Associazione Nazionale IndustrialiAlimentari Vegetali e Anfima , (Associazione ... il video si sofferma sull'etichetta del barattolo diin acciaio , analizzata e descritta da una ...... aziende specializzata nella produzione dialimentari. IL PROGETTO DI CARLO RATTI PER ... spiegava allora Ratti, era arrivata da una celebre poesia di Pablo Neruda, l'Ode al, che ... Le conserve di pomodoro a Lezioni di etichetta. Anicav: La trasparenza valore imprescindibile - Ildenaro.it Il progetto crossmediale punta a raccontare la sostenibilità del pomodoro in barattolo d’acciaio Una campagna crossmediale per raccontare, in modo chiaro e immediato, come quella di consumare il pomod ...Scelto il progetto crossmediale Rai Pubblicità per sensibilizzare il grande pubblico sulle virtù ambientali e i pregi dell’ “Oro Rosso” italiano ...