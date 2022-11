Le bollette sono troppo care | il supermercato “va in letargo” | chiuso per l’inverno | riaprirà a fine aprile

(Di lunedì 7 novembre 2022)di luce e gas, talmente alte da non riuscire a far quadrare i bilanci. Le uscite, a causa di quelle fatture, ormai superavano le entrate, nonostante gli aumenti continui di tutti i prodotti. E così ilSigma di viale Francia, a Torvaianica, ha deciso di chiudere. Cosa c’è di strano? Ormaitantissime le attività che, sull’orlo del fallimento o ormai in bancarotta, hanno scelto di abbassare le serrande. La diversità sta nella decisione presa dal titolare del. La sua non è una chiusura definitiva, ma una pausa.in stand bye Il titolare ha deciso di chiudere ilper il periodo in cui avrebbe consumato più corrente, sia perché – a causa del buio anticipato – avrebbe dovuto tenere ...

