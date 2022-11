Calciomercato.com

Più auto - analisi : proteggere il gruppo va bene, ma i tifosi a volte vorrebbero anche sentire qualcosa di un po' serio sul mercato gennaio (che per la Lazioesista, come ha detto, lo sapevamo ...... nonostante ieri), in maniera provocatoria ma grossolana avevo parlato di Salernitana come di una squadra quasi da B , cheera scesa per un miracolo e che galleggiava per qualità a quelle ... Laziomania: non la spazza Ibanez, ma la Lazio ringrazia i 2 anni senza idee di Mourinho Quando ci si trova di fronte a una partita come quella giocatadavanti al tifoso, all'osservatore, allo sportivo si snodano due strade diverse. La prima: è tutto uno schifo, un disastro. La prima:La pr ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...