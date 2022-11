La Gazzetta dello Sport

I Cavaliers superano i, Toronto regola Chicago mentre Utah continua a sorprendere e manda ko anche i Clippers. Los Angeles- Cleveland Cavaliers 100 - 114 Nemmeno un primo tempo sotto tono riesce a frenare i caldissimi Cavaliers. Sotto anche di 12 lunghezze gli ospiti cambiano marcia nella terza frazione, si ...Troppo per iche incassano unko, nonostante i 26 punti dalla panchina di Westbrook, i 22 di Davis, i 19 di Walker IV e la doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi (ma anche 8 assist) di ... Lakers, altro tonfo: battuti anche da Cleveland. Utah castiga i Clippers Altra partita da dimenticare per i Los Angeles Lakers, battuti da Cleveland 114-110. Nonostante il solito contributo di James (27 punti con 13/23 dal campo), i gialloviola si smontano nella ripresa, l ...I Cavaliers superano i Lakers, Toronto regola Chicago mentre Utah continua a sorprendere e manda ko an ...