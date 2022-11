La Volkswagen Golf 8

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCarrozzeria L’ottavo modello dellacambia poco nei suoi lineamenti esterni, mentre viene completamente rivoluzionato l’abitacolo e il suo sistema di infotainment. I sottili fari full led sono di serie su tutta la gamma ed uniti alla mascherina sottile con il nuovo logo VW donano un aspetto pulito e futuristico all’auto. Carrozzeria La carrozzeria, solo a cinque porte, resta praticamente la stessa, soprattutto per la forma del montante posteriore. Le dimensioni restano abbastanza compatte per una berlina di questa categoria, la vettura misura: 428 cm di lunghezza, solamente due in più della versione precedente, la sua larghezza è di 179 cm, mentre l’altezza misura 3 centimetri in meno rispetto ai modelli passati ed è di 146 cm. Allestimento Sul cruscotto è in risalto la nuova plancia hi-tech completamente ...

MotoriSuMotori

L'episodio è accaduto lungo via Bassa: una Harley Davidson con in sella il conducente 42enne e una passeggera si è schiantata per cause in corso di accertamento con unag uidata da un ...SCHIANTO MOTO - AUTO Due invece i feriti nel grave incidente successo ieri pomeriggio a Resana, tra una moto Harley Davidson e una. Ad avere la peggio è stata la coppia in sella alla ... Volkswagen Golf: rate da 299 euro al mese con estensione della garanzia In occasione del SEMA 2022, Volkswagen ha portato in scena la Golf "Rally" A59 creata negli anni '90. Obiettivo del marchio era inserirla, al tempo, nei rally, ma l'auto non è mai stata prodotta in se ...Si chiama GX3, ha 127 CV ed è in grado di raggiungere i 200 km/h. Viene presentata al Salone di Los Angeles del 2006 ...