La vita bugiarda degli adulti | le prime immagini della serie Netflix

(Di lunedì 7 novembre 2022) Arrivano ledi La, nuovatratta dal romanzo di Elena Ferrante Dopo il grande successo de L’amica geniale, la misteriosa Elena Ferrante sta per tornare con una nuovatratta dalle sue opere. Stavolta tocca a “La” essere oggetto di una rielaborazione seriale, firmata dache dopo più di due anni di attesa mostra finalmente le. Sui propri canali social, la piattaforma streaming ha infatti diffuso un tesser trailer, anticipando di 24 ore l’uscita del tesser completo, ...

Ci siamo, finalmente! Dopo una lunga attesa (le prime notizie risalgono a due anni e mezzo fa), Netflix mostra in un teaser trailer le primissime immagini de Ladegli adulti , nuova serie originale italiana tratta dall'ultimo romanzo omonimo dell'affermata Elena Ferrante , la stessa misteriosa autrice dietro L'amica geniale . La clip anticipa l'...Hanno inciso canzoni da lui scritte o tradotte, fra gli altri, Caterina Caselli (Perdono, Cento giorni, Sono, Il volto della), Adriano Celentano (Stai lontana da me), i Dik Dik (...Stavolta tocca a “La vita bugiarda degli adulti” essere oggetto di una rielaborazione seriale, firmata da Netflix che dopo più di due anni di attesa mostra finalmente le prime immagini della serie.Le note della canzone francese “Non, je ne regrette rien” di Edith Piaf sono in grado di rendere ogni cosa magica e un po’ drammatica allo stesso tempo, se poi queste note fanno da sottofondo alle ...