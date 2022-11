La Ue al governo italiano | ' Bene lo sbarco dei fragili | c' è l' obbligo morale di salvare le vite in mare'

(Di lunedì 7 novembre 2022) La Commissione Europea "accoglie con favore" il fatto che circa "500 migranti sono stati sbarcati" dalle navi appartenenti a diverse Ong sulle coste italiane. L'esecutivo Ue "non è responsabile del ...

Sky Tg24

Il, ad esempio, ha dato il via libera alle trivellazioni nell'Adriatico. Il Ministro dello sviluppo economico Adolfo Urso ha assicurato l'impegno delnel quadro degli accordi ...Oggi la Ong tedesca Sos Humanity presenterà al Tar del Lazio un ricorso contro il decreto delIl racconto del responsabile delle operazioni di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere a bordo della nave Geo Barents ferma in porto a Catania ...Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico apre, in una dichiarazione all'ANSA, a una revisione del reddito di cittadinanza, chiesta a gran voce dalla maggioranza di governo e al quale sta lavorando l'e ...