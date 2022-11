(Di lunedì 7 novembre 2022) Scovati altri furbetti del reddito: in 39, per la maggior parte stranieri, percepivano il sussidio grillino senza averne diritto

ilGiornale.it

Le persone fermate per ladei bancomat Gli agenti hanno fermato 12 persone accusate di ... Nel dettaglio, le persone incriminate sarebbero 10 italiani e 2che avrebbero messo a segno ben ...Si tratta di 10 italiani e dueche sarebbero collegati ad un'operazione del 2020 in cui i carabinieri avevano sgominato un'organizzazione criminale che aveva messo a segno 90 colpi tra Emilia ... La truffa di romeni e nigeriani per scippare soldi all'Italia Scovati altri furbetti del reddito: in 39, per la maggior parte stranieri, percepivano il sussidio grillino senza averne diritto ...I Carabinieri della Compagnia di Borgo Val di Taro nell’ultima settimana hanno incrementato le pattuglie sia automontate che appiedate al fine sia di - ParmaPress24 ...