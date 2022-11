La storica scommessa vinta da “Materasso Mack”

quotidianodipuglia.it

La seriecreata da Harriet Warner, rinnovata per una seconda stagione ancor prima del ... È il motore della storia del romanzo e dei suoi adattamenti cinematografici, un tipo diche ...Alla "del destra - centro" è dedicato con un certo sarcasmo l'editoriale odierno del ... Forse, in questa fase, non è sicuro che prevarranno. Xylella, il frantoio riapre nel Salento: la scommessa dei fratelli Pascali «In un Salento quasi del tutto martoriato dalla xylella fastidiosa, dove tante aziende agricole e tanti frantoi hanno purtroppo chiuso, noi anche quest'anno riapriamo». La ...Meta prepara la prima ondata di tagli della sua storia: migliaia di licenziamenti in settimana. Secondo il Wall Street Journal la holding di Facebook vuole ridurre i costi del 10%: a pesare sono la cr ...