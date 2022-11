La Sinistra ha davvero amato il Mezzogiorno interno e la Basilicata?

(Di lunedì 7 novembre 2022) di Gerardo Lisco. Il saggio di Mauro Armando Tita dal titolo “Quando laamava ile la”, per l’edizione il Segno, è un excursus storico delle politiche economiche e sociali che hanno interessato il, in particolare laregione d’appartenenza dell’autore. Ognuno dei nove capitoli nei quali è articolato il

Il Manifesto

... che già c'è da tanti anni lavora nei territori, che fa cose egregie e di, che finora le ... Parlando con loro, ascoltando le testimonianze di chi in Russia sta lottando, lìper la Pace, ...Sonocosì tanti i giovani che hanno perso la capacità di scrivere in corsivo "Purtroppo, ... Li elenco: Velocizza la scrittura ed il relativo pensiero Potenzia lo scorrimento daa ... Sarà di lunga durata se la sinistra non cambia paradigma Un congresso è davvero costituente solo se ha il coraggio di rimettere ... a un processo il cui obiettivo era e rimane quello di ricostruire e riorganizzare la sinistra italiana”. La minoranza di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...