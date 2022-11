La sfida delle ong | Dal porto non ci muoviamo

(Di lunedì 7 novembre 2022) AGI - Unsicuro significa un pasto sicuro, caldo e lontano dalle torture e dalla paura di annegare. È quello che ricevono i naufraghi al PalaSpedini di Catania: loro sono i 'salvati', oltre 500 persone che uno sbarco 'selettivo' ha tirato fuori dalle navi Humanity 1 e Geo Barents. "Una volta riscaldate dal punto di vista fisico, con coperte e vestiti - spiega Stefano Principato, presidente della Croce Rossa di Catania e impegnato in queste ore aletneo per l'assistenza ai naufraghi di Humanity 1 e Geo Barents - adesso cerchiamo di riscaldarle dal punto di vista umano. Sono persone perbene. Cerchiamo di dar loro la possibilità di chiamare i parenti, mettendo a disposizione i nostri hotspot, e questo da loro molto sollievo. In questo momento lo spazio è sufficiente, ma credo che dovessero esservi altri sbarchi la prefettura troverà le ...

