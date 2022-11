La scuola degli emarginati | così il sistema dell’istruzione esclude gli studenti con bisogni educativi speciali

Leggi su tpi

(Di lunedì 7 novembre 2022) “Se un ragazzo si blocca davanti all’entrata dellaperché ha paura delle scale, perché dall’altra parte trova il mostro e non più l’istituzione, quella non è più una”. Matteo ha 18 anni e soffre di un disturbo specifico dell’apprendimento: per memorizzare le cause della seconda guerra mondiale ha bisogno di un supporto visivo sotto gli occhi, racchiudere i concetti in una mappa e poi imparare da quella. Ha capito di avere bisogno di un percorso diverso da quello che seguivano i suoi compagni quando, in quarta ginnasio, ha avvertito che il greco, con suoni e segni differenti da quelli a cui era abituato, era una lingua troppo lontana dal suo mondo, e con l’aiuto della famiglia ha deciso di svolgere dei test. La diagnosi lo ha introdotto alla categoriacon Dsa (disturbi specifici ...