La Russia bombarda le infrastrutture energetiche ucraine | Kiev rischia il blackout totale

(Di lunedì 7 novembre 2022) “Stiamo facendo di tutto per evitarlo. Ma siamo sinceri, i nostri nemici stanno facendo di tutto perché la città rimanga senza riscaldamento, senza elettricità, senza approvvigionamento idrico così moriamo tutti”: il sindaco di, Vitali Klitschko, mette in guardia i suoi concittadini da un possibileche potrebbe coinvolgere la capitale in seguito agli attacchi della. “Dobbiamo prepararci al peggio – dice – e ad affrontare qualsiasi situazione. Il futuro del Paese e il futuro di ciascuno di noi dipende da quanto siamo preparati”. Circa 4,5 milioni di persone sono rimaste senza elettricità, la maggior parte dei quali residenti a, ma anche in altre sei regioni. Le autorità della capitale hanno pronto un piano di evacuazione per tutti i tre milioni ...

