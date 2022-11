Adnkronos

Il progetto podcast de Lacresce anche con i branded podcast , grazie al know - how di una redazione dedicata interna alla testata composta da giovani talenti e giornalisti senior e al ...Solo un Sithper assoluti . Così Obi - Wan Kenobi ammoniva il sul ex - padawan Anakin Skywalker in La ... Un'operazione interessante, che partendo da momenti noti della saga sisino a ... La Ragione espande l’offerta podcast lanciando 'Il Pollitico' (Adnkronos) - Il quotidiano La Ragione consolida la propria presenza nel mondo del podcasting ampliando la propria offerta con il lancio de “Il Pollitico”, il nuovo podcast di commento all’attualità ...Con l’obiettivo di consolidare la propria presenza ed espandere ulteriormente il business nel Nord Italia, Mechinno apre una sede in Lombardia, un’area geografica nota da sempre come “la locomotiva d’ ...