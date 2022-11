La premier in Egitto | possibile incontro con Al Sisi Regeni | Zaki | clima | di cosa parlerà

Il primo momento 'clou' del controverso appuntamento insarà il vertice dei leader del 7 e 8 ... Tra i nomi di spicco del vertice, il presidente Usa Joe Biden, il neobritannico Rishi ...Il vertice Onu Cop27 in, che segnerà anche il debutto mondiale dellaGiorgia Meloni, si apre con una piccola svolta: il tema del fondo "loss and damage" è ufficialmente inserito nell'...Il premier Giorgia Meloni sbarca a Sharm el-Sheik in Egitto per partecipare al summit dell'Onu sulla lotta ai cambiamenti climatici. Domani, ...in occasione della prima visita di un leader del governo italiano in Egitto dopo la morte di Giulio Regeni. Nei giorni scorsi il presidente egiziano Al-Sisi si è detto entusiasta della partecipazione ...