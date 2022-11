La pagella del lunedì tennis mondiale | c' è anche un 10 e lode…

(Di lunedì 7 novembre 2022) RUNE: voto 10… e lode A 19 anni batte 5 top 10 in 5 partite, doma Djokovic conquistando il 1° Masters 1000, alla quarta quarta finale consecutiva, e vola dal 103 del mondo di gennaio al 10 AUGER - ...

Corriere della Sera

... voto 5 Due fenomeni offensivi così erano destinate da tempo a una finale importante: ci sono riuscite a sorpresa a Fort Worth, simbolotennis donne eloro io complicato ALCARAZ: voto 4 ...Juventus - Inter 2 - 0, ladell'arbitro Doveri. Doveri merita la sufficienza abbondante ... Lascia giocare, è sempre nel fulcrogioco ma non prevarica mai. Bene nell'occasioneVar, ... La pagella del Mereghetti La vita stravolta di una coppia dopo la strage del Bataclan (voto 7-) RUNE: voto 10… e lode A 19 anni batte 5 top 10 in 5 partite, doma Djokovic conquistando il 1° Masters 1000, alla quarta quarta finale ...Juventus-Inter 2-0, i nerazzurri sprecano e si piegano alla Signora. I gol di Rabiot e Fagioli portano il quinto ko. Le pagelle. Onana 6,5: mai seriamente impegnato, dice di no a un bel tiro di Kostic ...