La nazionale iraniana di beach soccer si rifiuta di cantare l' inno

Gli atleti della squadradi "beach soccer" impegnati nella finale contro il Brasile del campionato intercontinentale che si è svolto a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, si sono rifiutati di ...AGI - Uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno in Iran, la finale della Emirates Intercontinental Cup di Beach Soccer tra lae il Brasile, si è trasformato in una clamorosa piattaforma per il dissenso contro gli Ayatollah. A Dubai, infatti, i calciatori delladi calcio su sabbia, numero due del ... La nazionale iraniana di Beach Soccer non canta l'inno ed esulta mimando il taglio dei capelli Nelle settimane passate una protesta analoga c'era stata da parte dei giocatori della nazionale di calcio dell'Iran che avevano scelto di indossare un giubbotto nero durante l'inno, per non mostrare ...AGI - Uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno in Iran, la finale della Emirates Intercontinental Cup di Beach Soccer tra la nazionale iraniana e il Brasile, si è trasformato in una clamorosa ...