La Juventus trionfa nel derby d' Italia | 2-0 all' Inter

(Di lunedì 7 novembre 2022) AGI - Quarta vittoria consecutiva in campionato per la, che batte l'neld'e rilancia ulteriormente le proprie ambizioni di risalita verso i piani d'alta classifica. All'Allianz Stadium finisce 2-0 grazie ai gol di Rabiot e Fagioli, al termine di un match vivo, combattuto e pieno di episodi. Tante le occasioni sciupate dai nerazzurri, un gol annullato a Danilo dal Var e un legno a testa colpito da Calhanoglu e Kostic. Alla fine la squadra di Allegri si dimostra più cinica escavalcando di un punto gli uomini di Inzaghi in classifica, agguantando anche la Roma a quota 25. I nerazzurri partono con più intraprendenza e al 5' sfiorano subito il vantaggio con Lautaro, che in piena area di rigore calcia di mancino indirizzando di pochissimo a lato. Una manciata di ...