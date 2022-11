La Juventus si ritrova bella per una sera

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 7 novembre 2022) Abbiamo visto, abbiamo rivisto, abbiamo creduto di aver guardato bene, forse ci siamo ingannati. La coda della tredicesima giornata svela due vittorie contro-pronostico che sconfessano le previsioni della vigilia e rilanciano in alto quelle che oggi, classifica alla mano, sono le due migliori difese del campionato. Se la Lazio – priva dei suoi due migliori giocatori – si è furbamente adattata all'anticalcio della Roma di Mourinho, che in un secondo tempo da 55 minuti non è riuscita a tirare in porta nemmeno una volta, e ha capitalizzato il golletto di Felipe Anderson senza dover quasi sporcare i guanti di Provedel, a rubare la scena è l'urlo della. Una notte di luna piena per l'Allegrismo, con l'allenatore inquadrato a bordo campo a festeggiare i gol di Rabiot e Fagioli con due ghigni ben educati, come se in questa notte ci sperasse e se l'aspettasse, ...