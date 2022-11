La Juve rimonta | ora fa paura Bagnaia e Ducati | un trionfo tutto italiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) In questa puntata di 'CheDomenica' il meglio della giornata di Serie A e lo straordinario successo mondiale in MotoGP di Pecco. ...

In questa puntata di 'CheDomenica' il meglio della giornata di Serie A e lo straordinario successo mondiale in MotoGP di Pecco Bagnaia. ...Bologna, terza vittoria consecutiva: il Torino piegato in"Tutti da Napoli mi dicono che chi è andato via da Napoli aveva dentro la storia del Napoli, il fatto che con la Juve non vincevi mai e non solo".Ci ha fornito diverse risposte questo Juventus-Inter, al netto del fatto che le due squadre siano ancora molto lontane dalla vetta della classifica. Nonostante il ...