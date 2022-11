La flat tax incentiva l’evasione | ecco i dati della relazione degli esperti del Tesoro E se vuole rispettare il Pnrr | Meloni dovrà cambiare idea sul “Grande fratello fiscale”

(Di lunedì 7 novembre 2022) Se il governo intende mettere in campo la “serrata lotta al” annunciata da Giorgiain Parlamento, farà meglio ad archiviare le promesse elettorali e ripensare gli interventi da inserire in legge di Bilancio, a partire dall’ampliamentotax per gli autonomi. E segli obiettivi delrisolversi ad appoggiare misure che fino a pochi mesi fa la leader di FdI bollava come ““. È questo il messaggio che emerge dalla2022 su economia non osservata ed evasione, scritta dal gruppo diguidato da Alessandro Santoro e pubblicata sabato sul sito del ministero ...

Il Sole 24 ORE

Quella principale è la ''. O meglio, un primo avvio della tassa piatta al 15 per cento. Per le Partite Iva e i professionisti si partirebbe con un rafforzamento. L'intenzione è quella di ...Matteo Salvini non è da meno, nucleare subito, autonomie regionali, presidenzialismo, riforme costituzionali e altre baloccherie. Come ne ' L'anno che verrà ' di Lucio Dalla: " Sarà tre ... Fisco, redditi oltre 60mila euro In arrivo un taglio degli sconti. Mini flat tax per le partite Iva Il governo riordinerà le spese fiscali. L’intenzione di mettere mano alle detrazioni e alle deduzioni che riducono le tasse, è contenuta nel «Rapporto programmatico ...Nonostante l’evasione fiscale in Italia stia diminuendo, quella dell’Irpef da parte dei lavori autonomi raggiunge il massimo storico del 68,7%. Questo perché molte partite Iva dichiarano un reddito in ...